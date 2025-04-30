Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin” isminin değişmesi konusuna değindi.

Erhürman açıklamasında, “"Egemenlik" desen olmaz! "KKTC sonsuza dek yaşayacaktır" desen olmaz, azıcık federasyon ve müzakereler tarihi bilgisi desen hiç olmaz” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Ersin Bey, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isminin "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi yönündeki "beklentileri" değerlendirmiş ve "keşke olsa" demiş.

Gece gündüz egemenlikten söz eden, "KKTC sonsuza kadar yaşayacaktır" diyen Ersin Bey söylemiş bunu.

"Keşke olsa" demesinin sebebini de “Eğer federasyon olsaydı, Kuzey devlet ve Güney devlet şeklinde olacaktı. Şimdi öyle bir durum yok” diye açıklamış.

Oysa mesela Annan Planı'nda kuzey devleti-güney devleti gibi bir şey yok. İki kurucu devlet olarak "Kıbrıs Türk Devleti" ve "Kıbrıs Rum Devleti" var. Yani kuzey-güney terimlerinin federasyonla uzaktan yakından ilgisi yok!

"Egemenlik" desen olmaz! "KKTC sonsuza dek yaşayacaktır" desen olmaz, azıcık federasyon ve müzakereler tarihi bilgisi desen hiç olmaz.

Neresinden tutsan elinde kalacak cinsten!