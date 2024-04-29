Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 9,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.