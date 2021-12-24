“Efsaneler” projesine katkı koyanlar bir araya geldi

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) ve Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) iş birliğinde 2018 yılında hazırlanan “Efsaneler” projesine katkı koyanlar önceki akşam Lefkoşa’da düzenlenen dayanışma gecesinde bir araya geldi.

KİKEV’den yapılan açıklamaya göre, “Efsaneler” projesi kapsamında Sıla 4’ün “Garanfil” adlı şarkısının işitme ve konuşma engelliler için işaret diliyle yapılan klibinde yer alan Sıla 4 grubunun müzisyenlerinden Erdinç Gündüz, KİKEV ve Fol-Der yetkilileri ile üyeleri, üç yıl aradan sonra dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen dayanışma gecesinde buluştu.

Erdinç Gündüz, gecede, müzik anılarını anlattığı “Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzik Dünyam” adlı kitabından 300 adeti vakıf yararına satılmak üzerine KİKEV’e bağışladı. Gecede, Sıla 4’ün merhum üyeleri Aydın Kalfaoğlu ve Raif Denktaş da anıldı.

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, 2018 yılında Folk-Der ile KİKEV’in ortak projesi “Efsaneler” kapsamında, Sıla 4’ün Garanfil şarkısının BRT ana sponsorluğunda işaret diline çevrilerek, DVD satışından elde edilen gelir KİKEV’e bağışladığını hatırlattı.

“Efsaneler” projesinin; Sıla 4’ün müzisyenleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’un da yer aldığı, toplam 65 kişinin, işitme ve konuşma engellilerin sessiz dünyasına müzik ve kültürle ses katan unutulmaz bir proje olduğunu” ifade eden Doğru, dün gece düzenlenen etkinlikte “projeye gönül veren engelsiz yüreklerle birlikte anılarda yolculuğa çıkıldığını” söyledi. Doğru, Folk-Der’le iş birliğini sürdüreceklerini belirterek, “Yüreğimizdeki sevgiyi işaret dili ile yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamada, Folk-Der Başkanı Ali Katipoğlu’nun, sosyal sorumluluk projelerinin ve kültürü gelecek nesillere aktarmanın önemine değinerek, KİKEV ile işbirliğine devam edeceklerini belirttiği kaydedildi. Sıla 4 müzisyeni Erdinç Gündüz’ün ise, Garanfil şarkısının işitme engellilerin dünyasına yansımasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam’’ adlı kitabı temin etmek isteyenler Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı’na ulaşabileceği kaydedildi.