Efsane isim Pele hayatını kaybetti!
Dünya futbolun efsane Brezilyalı ismi Pele hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Brezilya futbolunun efsane ismi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.
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Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.
Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
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