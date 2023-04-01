Editörün Notu: Gaile 500. Sayı – Deprem Özel Sayısı

Zor ve acılı günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, Gaile olarak 500. Sayımızı çıkarıyoruz. 500. Sayıyı çıkarırken, büyük acılara yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini de görmezden gelemezdik elbette. Suriye ve Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleşen bu felaket, on binlerce kişinin hayatının kaybetmesine, yüzbinlerce yapının yıkılmasına veya hasar görmesine yol açtı. Kıbrıs Türk Toplumu olarak Adıyaman İsias Otel’in enkazında çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, insanlarımızı kaybettik.

Gaile’nin bu sayısında farklı konu başlıkları ile deprem olgusunu anlamlandırmaya çalıştık. Bu sayıda depremi birçok yönüyle irdelemeye çalışırken, Hakkı Yücel Gaile’nin hakikati arayış yolculuğunu ve varoluş ilkelerini “Uzun Bir Yolculuk” başlıklı yazısı ile samimiyetle önümüze seriyor. Niyazi Kızılyürek ise toplumsan cinsiyet olgusuna kıskançlık üzerinden bakarak “Ataerki’nin “Yeşil Gözlü Canavarı”: Kıskançlık!” yazısı ile katkı koyuyor.

Ayşegül Sayan, “Zor Zamanlar, Duygularımız ve Biz” başlıklı yazısında insanın böyle zor zamanlardaki psikolojik durumuna değinirken, Fatih Yalıner ise “İlk Fay Ruhta Kırıldı” başlıklı yazısı ile yaşadığımız deprem felaketi ile yüzleşmek zorunda olduğumuz yaşamaya dair gerçekliği anlatmaya çalıştı.

Gizem Caner, depremle ortaya çıkan kentleşme başarısızlığını, mekâna ütopyadan bakarak “Deprem, Şehir Ve Ütopya Üzerine Düşünceler” başlıklı yazısı ile çıkış yolu bulmaya çalıştı.

Depremin ekonomik yönünü Mertkan Hamit “Deprem: Şokların Ardından Ekonominin Direngenliğini Artırmak…” başlıklı yazısı ile ele almaya çalıştı.

Nurcan Gündüz ise konuya hukuki perspektiften bakarak “40 Kara Gün Ve Hayattan Koparılmanın Hukukçası” başlıklı yazısı ile özelde Adıyaman’daki İsias Otel’de genelde ise depremde kaybettiğimiz canlar için verilen hukuk mücadelesini anlatmaya çalıştı.

Huri Yontucu, depremin iletişim yönüne bakarak “Kriz Dönemlerinde Barış Gazeteciliği ve Medya Okuryazarlığı” başlıklı yazısı ile iletişim dünyasının deprem üzerinden imtihanını inceledi. Bendeniz (Serkan Tansel) ise depreme mühendislik etiği açısından bakmaya çalışarak “Bilimin Etiği Depremin Etkisi” başlıklı yazıyı kaleme almaya çalıştım.

Gaile’nin 500. sayısında “Deprem Özel Sayısı” hazırlamaya çalıştık. Gaile’nin yolculuğu kolektif bir şekilde, evrensel değerler çerçevesinde ve sol tahayyülden sapmadan aydınlığı arayarak devam ediyor.

Gaile’niz varsa iyi okumalar…

Serkan Tansel

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Niyazi Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ editörü ve kapak tasarımı: Hüseyin Özbarışcı

Yayıncı: yeniduzen.com