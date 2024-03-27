Editörün Notu
Modern dünyada insanların konuşmadığı, gözlerini kapadıkları konuları Gaile gündeme getiriyor.
Gaile uzun bir yolculukta zorluklara rağmen ilerlemeyi sürdürüyor. Sanırım o “gecenin sesi” olma rolünü üstlendi. Bize gözlerimizi kapattıklarımızı gecenin büyüsüyle tekrar açamaya çalışıyor. Modern dünyada insanların konuşmadığı, gözlerini kapadıkları konuları Gaile gündeme getiriyor. Adeta bizleri uyandırmaya çalışıyor, gündüzün kör edici ışığından gecenin kalbi olan ışığa çağırıyor.
Bu ay gaile gene birbirinden farklı birçok konuyu akıcı üsluplarıyla tartışan yazarlarımıza bir yuva oldu. Alaşya Şansal Rahvancıoğlu, dünyada eşitlik ve adaletin sağlanabileceği bir düzenin mümkün olup olmadığını tartışıyor bizimle ikna edici argümanlarla. Aliye Özsoylu, cesaretle bildiği yolda yürümenin önemini anlatmış tarihsel örneklerle. Burak Karataş kendi gözleriyle şair İsmet Özel’i aktarmış bize. Evren İnançoğlu, Drive my car filmi üzerine ilgi çekici bir yazı kaleme almış. Ve bunun gibi bir çok yazarımız keyifle okunacak bir gaile için emeklerini esirgemediler. Ortaya zengin yazılarla dolu bir sayı çıktı. Kendilerine ve bizi takip eden okurlara çok teşekkür ediyoruz.
Yılmaz Akgünlü
Yayın Kurulu
Yılmaz Akgünlü
Mustafa Yaşın
Alaşya Şansal Rahvancıoğlu
Aliye Özsoylu
Burak Karataş
Evren İnançoğlu
Gülderen Öztansu
Hakkı Yücel
Nügen Derman Duru
Pervin Yiğit
Salamis Ayşegül / Şentuğ Tuğyan
Seda A. Refik
Ağ Editörü: Hüseyin Özbarışcı
Kapak Tasarımı: Sevay Alkan
Yayıncı: yeniduzen.com