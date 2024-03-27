Editörün Notu

Gaile uzun bir yolculukta zorluklara rağmen ilerlemeyi sürdürüyor. Sanırım o “gecenin sesi” olma rolünü üstlendi. Bize gözlerimizi kapattıklarımızı gecenin büyüsüyle tekrar açamaya çalışıyor. Modern dünyada insanların konuşmadığı, gözlerini kapadıkları konuları Gaile gündeme getiriyor. Adeta bizleri uyandırmaya çalışıyor, gündüzün kör edici ışığından gecenin kalbi olan ışığa çağırıyor.

Bu ay gaile gene birbirinden farklı birçok konuyu akıcı üsluplarıyla tartışan yazarlarımıza bir yuva oldu. Alaşya Şansal Rahvancıoğlu, dünyada eşitlik ve adaletin sağlanabileceği bir düzenin mümkün olup olmadığını tartışıyor bizimle ikna edici argümanlarla. Aliye Özsoylu, cesaretle bildiği yolda yürümenin önemini anlatmış tarihsel örneklerle. Burak Karataş kendi gözleriyle şair İsmet Özel’i aktarmış bize. Evren İnançoğlu, Drive my car filmi üzerine ilgi çekici bir yazı kaleme almış. Ve bunun gibi bir çok yazarımız keyifle okunacak bir gaile için emeklerini esirgemediler. Ortaya zengin yazılarla dolu bir sayı çıktı. Kendilerine ve bizi takip eden okurlara çok teşekkür ediyoruz.

Yılmaz Akgünlü

Yayın Kurulu

Yılmaz Akgünlü

Mustafa Yaşın

Alaşya Şansal Rahvancıoğlu

Aliye Özsoylu

Burak Karataş

Evren İnançoğlu

Gülderen Öztansu

Hakkı Yücel

Nügen Derman Duru

Pervin Yiğit

Salamis Ayşegül / Şentuğ Tuğyan

Seda A. Refik

Ağ Editörü: Hüseyin Özbarışcı

Kapak Tasarımı: Sevay Alkan

Yayıncı: yeniduzen.com