Editörün notu

Belki zaman salt bir yanılsamadan ibaret ancak insan denilen varlık zamanın olduğuna dair bir algı içerisinde. Bu şekilde yaşamaya devam ederken, takvimlerimize göre 2024 yılına giriş yapmış durumdayız. Yeni yıl pek de yeniliklerle gel(e)medi. Savaş hâlâ etrafımızda. Umut verecek gelişmeler, en azından yakın gelecekte, pek belirgin değil. Yine de insan olarak umutla mücadele etmeye, hayatlarımızı daha iyi ve yaşanılır kılmak için yola devam etmeliyiz.

Gaile olarak 2024 yılına girerken bu şartlar altında düşünmeye, iyiye yönelik değiştirmeye olan yönelimimiz devam ediyor. Değişik yazılar var bu sayıda: Filistin’in yaşadığı trajedi hepimizi en çok düşündüren konu bu günlerde. Bu sebeple, eski-yeni yazılarla konu üzerine biraz daha düşünmeye çalışıyoruz.

2024 belki çok iyi başlamadı ama daha iyi olabilmesi için anahtar bizlerde, hepimizde. Romain Rolland’ın söylediği ancak pek çok kişinin Antonio Gramsci ile birlikte bildiği bir söz ile Ocak 2024 Gaile’sini düşünmemiz gerektiği kanısındayım: “Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği.” İyi okumalar…

Hakan Karahasan

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