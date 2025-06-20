Edip Akbayram ile Volkan Konak şarkılarla anıldı
47. Güzelyurt Portakal Festivali sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.
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47. Güzelyurt Portakal Festivali sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.
Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Edip Akbayram ile Volkan Konak dün akşam Amfi Tiyatro'da organize edilen konserde şarkılarıyla anıldı.
Muhittin Yangın, Sidar Karakuş, Fırat Özakıncı, Işık Gökman, Ayşe Nur Aydın, Yıldır Yıldırım, Aliye Gilanlıoğulları, İbrahim Şevki, Ahmet Evan’ın yer aldığı konserde, Edip Akbayram ile Volkan Konak’ın unutulmaz şarkıları seslendirildi.
Sos Müzik Grubu orkestrası eşliğinde verilen konser sonunda tüm sanatçılar aynı anda sahne alarak, “Güzel günler göreceğiz çocuklar” ve “İzmir marşı” şarkılarını birlikte seslendirdi.
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