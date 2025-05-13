Edinburgh–Larnaka uçağında kavga çıktı

Edinburgh'dan cumartesi günü Larnaka'ya giden bir uçak, yolcular arasında çıkan kavga sonrasında Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

38 yaşındaki bir yolcu, kaptan ve mürettebatın talimatlarına uymayarak bir mürettebat üyesine ve başka bir yolcuya sözlü saldırıda bulundu ve uçakta düzeni bozdu.

In Cyprus’un haberine göre, bir yolcu Scottish Sun’a konuşarak, "Yeterince hızlı hizmet alamadığını söyleyerek uçağa bindi. Sürekli çağrı butonuna basıyor ve personeli işaret ediyordu. Mürettebata ve araca binen diğer yolculara karşı saldırganlaşmaya başladı. Ayağa kalktı ve uçakta durumu yatıştırmaya çalışan bir yolcuya doğru gitti." ifadelerini kullandı.

Acil inişin ardından Yunan polisi 38 yaşındaki yolcuyu Selanik’te tutukladı.