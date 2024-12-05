Eden Project’ten Geçitkele’ye 720 daireli konut projesi

Türkiye gayrimenkul piyasasında bulunan Serveroğlu Engineering &Contruction’un, Fenercioğlu Yapım ve İnşaat’ın da aralarında olduğu inşaat grubu tarafından kurulan Eden Project, Kıbrıs’taki ilk projesi olan Eden Corners’ın inşaatına bu yıl sonunda başlıyor.

16 dönüm alanda inşa edilecek Eden Corners projesi, 14-15 katlı 4 blok, 12 ticari bölüm ve 720 daireden oluşacak. 2024 sonunda inşaatına başlanacak projenin ilk etabı, 2026 sonunda, projenin tamamı ise 2029 sonuna kadar konut sahiplerine teslim edilecek.

Geçitkale’de büyük bir yatırıma hazırlanan ve Eden Projects Cyprus tarafından hayata geçirilen, projenin ilk etabı “Eden Corners” tanıtım toplantısı Eziç Restoran’da gerçekleştirildi.

“Eden Corners’ın tanıtım toplantısında konuşan Genel Müdürü Engin Altan, Geçitkale’yi ve Kıbrıs’ı bir “barış” alanı olarak dünyaya anlatmak istediklerini söyledi.

Eden Project Genel Müdürü Engin Altan, 72 milletten insanın yatırım yaptığı Kıbrıs’ın son yıllarda hem turizm hem de gayrimenkul yatırımcılarının gözde ülkesi haline geldiğini söyledi. Geçitkale’de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin de bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkat çeken Altan, “Bin 253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners’la 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, Eden Corners projesi kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız” dedi.