EDEK'in Baf’taki seçimleri şikayet konusu oldu

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un korumaları, Baf bölgesindeki yönetimin seçimlerinin gerçekleştiği sırada oy verenlere müdahalede bulundukları gerekçesiyle şikayet edildiler.

Alithia ve diğer gazeteler, EDEK Örgütsel Sekreteri adayı Andreas Diogenus’un Rum polisine, Pazar günü Baf’ta gerçekleştirilen seçimler sırasında EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un korumaları tarafından fiziki ve sözlü saldırı ile hakarete uğradığı yönünde şikayet başvurusunda bulunduğunu yazdılar.

Gazete, Sizopulos’un korumalarının oy veren parti üyelerin yönelik direktifler ve müdahalelerde bulunduğuna dair şikayetlerin de olduğunu aktardı.