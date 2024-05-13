Eczaneler yaz dönemi çalışma saatlerine geçti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, eczanelerde bugünden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçildiğini duyurdu. 15 Eylül'e kadar sürecek yaz dönemi çalışma çizelgesine göre eczaneler, perşembe günleri 13.30'a kadar hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacak.

Birlikten yayımlanan duyuruya göre, eczanelerin 13 Mayıs-15 Eylül 2024 arasındaki yaz dönemi çalışma saatleri bölgelere göre şöyle olacak:

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08.00 - 17.30 (pazartesi-salı-çarşamba ve cuma) açık olacak.

Perşembe: 08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08.00 - 13.30 açık olacak.

Nöbetçi eczaneler: 08.00 - 00.00 saatlerinde hizmet verecek.

Mesarya bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08.00 - 19.00 (pazartesi-salı-çarşamba ve cuma) açık olacak.

Perşembe: 08.00 -13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08.00 - 13.30 açık olacak.

Nöbetçi Eczaneler: Perşembe ve cumartesi: 13.30 - 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08:00 - 20:00 açık olacak.

Cumartesi: 08.00 – 16.00 açık olacak.

Nöbetçi eczaneler: Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczane 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Lefke bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (pazartesi-salı-çarşamba ve cuma) açık olacak.

Perşembe :08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08.00 – 13.30 olacak.

Nöbetçi eczaneler: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak. 22.00 - 00:00 saatleri arasında on-call sistemi uygulanacak. Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak. 22:00 - 00:00 saatleri arasında on-call sistemi uygulanacak.

İskele bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta İçi: 08.00 – 17.30 (pazartesi -salı- çarşamba ve cuma) açık olacak.

Perşembe: 08.00-13.30 açık. Öğleden sonra kapalı olacak.

Cumartesi: 08.00 – 13.30 açık olacak.

Nöbetçi eczaneler: Hafta içi: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller: 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak.

Nöbet bölgesinde olmayan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri:

Hafta içi: 08.00 – 19.00 olacak.

Cumartesi: 08.00 – 16.00 olacak.

Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde kapalı olacaklar.