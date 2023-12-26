Eczanedeki hırsızlık anı kameralara yansıdı

Lefkoşa’daki Ferin Eczanesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Piyasa değeri 512 TL olan bir gıda takviyesi çalan şahısla ilgili eczane çalışanlarının polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından YENİDÜZEN’e konuşan eczane sahibi Ecz. Dicle Tekiner, son zamanlarda bu tip olaylarla karşılaşma sıklıklarının arttığına dikkat çekti, bu hafta ikinci kez hırsızlık olayı yaşandığını vurguladı.

Tekiner, söz konusu şahsın, önce gıda takviyesi olan ürünü cebine attığını, ardından da bir başka ürünü daha çalmaya çalışırken fark edilmesi üzerine hızlıca dükkandan çıktığını anlattı.

“Bunlar sadece bizim gördüklerimiz” diyen Tekiner, söz konusu şahsın araç plakasını tespit ettiklerini ve polise haber verdiklerini belirtti.

(YENİDÜZEN HABER MERKEZİ)