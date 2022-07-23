Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden önemli çalışma

YDÜ Eczacılık Fakültesi üyeleri Prof. İhsan Çalış, Ayşe Ünlü, Zübeyde Uğurlu Aydın, Ali A. Dönmez ve Hasan Soliman Yusufoğlu’nun yaptığı ve yayımladığı uluslararası ortak çalışma akademik bir değer olarak öne çıktı.

Bu önemli çalışmada Türkiye florasında, sadece Mardin bölgesinde, ender görülen ve 2015 yılında Nobel Ödülü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın isminin verildiği “Polygala azizsancari” köklerinin yapısı NMR, MS ve X-isini kristalleşmesi gibi yöntemlerle incelendi.

Benzerlerinin/türevlerinin Geleneksel Çin Tıbbınin yani sıra Japonya ve Kuzeydoğu Amerika’da sakinleştirici, kuvvetlendirici, balgam söktürücü olarak sıklıkla kullanıldığı biliniyor.

Yapılan açıklamaya göre; YDÜ Eczacılık Fakültesi üyelerinin bu çalışması sayesinde Polygala azizsancarının anti-oksidan, damar genişletici, anti-mikrobial ve anti-enflamatuar etkileri olan kimyasal yapıların bulunduğu tespit edildi. Bu bulgularla, gelecekte doğal kaynaklardan yeni ilaç geliştirilmesi mümkün olabilecek.

Akademisyenler bu çalışmayı, Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlanan YDÜ kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e adadı.