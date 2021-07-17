Eczacılardan ‘şiddet’ tepkisi

İskele bölgesinde bir eczacının fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını açıklayan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bu durumu sert bir dille eleştirdi. “Geldiğimiz bu nokta bizleri derinden üzmektedir”

Öksüz, İskele bölgesinde bir kadın eczacının hafta içi nöbeti esnasında bir vatandaş tarafından önce telefonda, ardından eczanede fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını, olayın çevre esnafı tarafından büyümeden sonlandırıldığını açıklandı.

Eczacıların yaşadığı sözlü ve fiziksel şiddetin boyutu, yeşil reçeteye tabi ilaçlara erişim için eczane soygunları ve de tehditlerin son zamanlarda arttığına değinen Öksüz, özellikle büyük şehirlerdeki nöbetçi eczanelerin özel güvenlik görevlisi ile nöbet tutmaya başlamak zorunda kaldığını ifade etti.

“Büyüdüğümüz ülkenin özüne, kültürüne ve geçmişine baktığımızda geldiğimiz bu nokta bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR!

Başta pandemi dönemi olmak üzere, toplumun en yakın sağlık danışmanları olan biz eczacılara gerek nöbetlerde gerekse mesai saatlerimiz çerçevesinde asla kabul etmediğimiz ve her zaman en sert cevabı verdiğimiz şiddet olayı bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Hafta içi nöbeti esnasında bir vatandaşımız tarafından İskele bölgesindeki kadın eczacımız önce telefonda, ardından eczanesinde fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmış, eczanenin yanında bulunan restoran çalışanlarının araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuştur.

Başta nöbet hizmetleri olmak üzere, mesai saatleri içerisinde ve eczanelerin kapalı olduğu saatler de dahil eczacıların yaşadığı sözlü ve fiziksel şiddetin boyutu, yeşil reçeteye tabi ilaçlara erişim için eczane soygunları ve de tehditler son zamanlarda artmış durumdadır.

Geçmiş dönemlerde gerek bağlı olduğumuz Sağlık Bakanlığı gerekse de Polis Genel Merkezi’ne bu tarz olaylar ile ilgili şikâyetlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletmemize rağmen, bugün geldiğimiz noktada özellikle büyük şehirlerdeki nöbetçi eczanelerimiz özel güvenlik görevlisi arkadaşlar ile nöbet tutmaya başlamak zorunda kalmıştır. Büyüdüğümüz ülkenin özüne, kültürüne ve geçmişine baktığımızda geldiğimiz bu nokta bizleri derinden üzmektedir.

Son olarak, özellikle nöbet bölgelerinde hekim hizmeti olsun veyahut olmasın, eczacılar olarak vatandaşın ilaca erişimini, acil sağlık hizmetini ve ilaç danışmanlığını 1952 yılından beridir sorgusuz sualsiz yürüten meslek örgütü olarak, şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu bildirir, bu tarz konuların sonuna kadar takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz.