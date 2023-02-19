Eczacılar Birliği'nden depremzedelere ilaç yardımı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği girişimiyle, deprem bölgesine gönderilmek üzere KKTC’de ilaçlar üretiliyor.

Pharma Mondial İlaç Fabrikası’nda üretilen ilaçlar, Türk Eczacılar Birliği tarafından Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda yapılıyor.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimi dün öğleden sonra Pharma Mondial İlaç Fabrikası’na giderek yerinde inceleme yaptı ve üretilen ilaçlarla ilgili basına bilgi verdi.

Fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Pharma Mondial İlaç Fabrikası Direktörü Feridun Adahan, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’e ve Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

Adahan, “Gerek ülkemizde gerek TC dahil gerekse dünyada global ölçekte yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle yerli ilaç endüstrisinin ne kadar katkısı olabilir düşüncesiyle bizimle temasla geçmesi sevindirici bir olaydır. Bizim yerli ilaç endüstrisi olarak ilaç standardında ürettiğimiz ilaçların kalitesinde, etkinliğinde, herhangi bir sıkıntımız yoktur. Temennimiz Eczacılar Birliği kanalıyla bu dileğin gerçeğe ulaşması için ilgililer nezdinde daha etkin bir girişim yapılmasıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de deprem sonrası Türk Eczacıları Birliği’nden, kendilerine yaklaşık 4 sayfalık bir ilaç listesi gönderildiğini söyledi.

Öksüz, “Tarafımızdan talep edilen ilaç listelerinin maddi sorumluluğu sadece üyelerden aldığımız aidatlarla gerçekleşiyor. Devletten katkı almadan Pharma Mondial’de ruhsatlı bulunan 4 kalem ilacı üretip, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Türkiye’ye bağış olarak aktarma kararı aldık.” diye konuştu.

Öksüz, yasal mevzuatın genişletilmesi ve yenilenmesi gerektiğini, KKTC’de ilaç üretimimin ancak bu şekilde gelişebileceğini, mevzuatla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü, bazı kararların hayata geçmesi için düğmeye basıldığını da ifade etti.

(BRT-TAK)