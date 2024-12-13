Eczacılar Birliği yönetimi istifa etti

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimi, düzenledikleri basın toplantısıyla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Eczacılar Birliği’nin merkez binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan birlik başkanı Umut Öksüz, Kıbrıs’ın kuzeyinde, insan sağlığının bile artık siyasetle yönetildiğini belirtti, özellikle “reçete soruşturması” sürecine dikkat çekerek, “yargısız infaza maruz kaldıklarını” anımsattı.

Öksüz, istifa nedenlerine ilişkin spesifik bir neden ortaya koymadı.

“Görev süremiz boyunca meslek onurunu korumak ve halka hizmet adına her türlü zorluğu göğüsledik” diyen Öksüz, “Değişim ve yenilik için görevi devretme kararı aldıklarını” kaydetti.

Öksüz, “Bu karar, sorumluluk ve cesaret isteyen bir karardır” dedi, “Bizler üzerimize düşeni yaptık. Sonrası için bayrağı devredeceğimiz meslektaşlarımıza başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

Öksüz’ün konuşmasının ardından birlik, 11 Ocak 2025 tarihinde olağanüstü genel kurula davet edildi.