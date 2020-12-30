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Eczacılar Birliği: “Gece sokağa çıkma yasağı olan günlerde hizmetler sürecek”

Eczacılar Birliği: “Gece sokağa çıkma yasağı olan günlerde hizmetler sürecek”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, salgın önlemleri çerçevesinde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak tarihlerde nöbetçi eczane hizmetlerinin aynen devam edeceğini açıkladı.

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, salgın önlemleri çerçevesinde geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak tarihlerde nöbetçi eczane hizmetlerinin aynen devam edeceğini açıkladı.

Birlik, yarından 4 Ocak’a kadarki sürede ülke genelinde nöbetçi eczanelerin hizmetlerinde hiçbir değişiklik olmayacağını duyurdu.

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