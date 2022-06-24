E-devlet protokolüne oy çokluğu
Kurumsal ve kişisel verilerin Türksat’a devredileceği gerekçesiyle muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye ve KKTC arasında E-Devlet Projesine ilişkin hazırlanan protokol, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.
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Kurumsal ve kişisel verilerin Türksat’a devredileceği gerekçesiyle muhalefetin karşı çıktığı, Türkiye ve KKTC arasında E-Devlet Projesine ilişkin hazırlanan protokol, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.
Protokole 26 milletvekili kabul, 18 ret oy kullandı. 5 vekil ise oylamaya katılmadı.
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