“Düzenli çalıştık, kazandık”

Devrim DEMİR

Artı Eğitim Merkezi, Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağında yine önemli başarılara imza attığını duyurdu. Kolej Giriş Sınavlarında 241 öğrencisi kayıt hakkı elde eden Artı Eğitim Merkezi, bir tören düzenleyerek başarıyı kutladı.

YDÜ kütüphanesinde gerçekleşen belge töreninde hem öğretmenler hem öğrenciler büyük gurur yaşadı.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağında yüksek başarı oranı yakalayan Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e duygularını ve heyecanlarını anlattı. Yaşıtlarına “çok çalışma ve dinlenmeyi de ihmal etmeme” mesajını veren öğrenciler, çok mutlu olduklarını söylediler.

KGS’yi başarıyla geçen 241 Artı öğrencisi arasında; Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinin de birincileri, ikincileri ve üçüncüleri yer alıyor.

Kurum bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde öğrenciler ve velilerin de katılımıyla, hem KGS hem de özel okullara ait burs sınavlarında başarı gösteren öğrenciler için bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, hem KGS hem de özel okulların sınavlarında başarı elde eden öğrenciler sahneye çağrıldı.

Sıralamaya giren öğrenciler deneyimlerini paylaştı

Öte yandan, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinde de KGS sınavlarında ilk üçe giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e konuştu, başarılarının sırlarını paylaştı.

Uzay Şakir (Lefkoşa, KKTC ve Levent Koleji 1’ncisi):

“Başarılı olacağımı düşündüm motivasyon çok önemli”

“Başarıyı çok çalışmama borçluyum. Bu sınavdan önce Levent Koleji sınavında da başarılı olarak birinci geldim. Sınava girmeden başarılı olacağımı düşündüm ve motivasyonum hep yüksekti. Annem, babam ve en büyük başarım Artı Eğitim Merkez öğretmenlerime büyük bir teşekkür borçluyum. Çok sık çalışan bir öğrenci değildim, ödevlerimi yaptım ve kazanacağıma inandım. Her şeyden önce motivasyon çok önemli.”

Deniz İsmail Çiçek (Mağusa dördüncüsü):

“Ödevlerimi yaptım çok soru çözdüm”

“Ödevlerimi yaptım, çok soru çözdüm ve sistemli çalıştım. Mağusa Türk Maarif Koleji’ni kazandım, Artı Eğitim Merkezi’nin bu başarımdaki katkısı çok büyük. Sınava girecek olanlar hem soru çözsün hem de mutlaka Artı ile devam etsin, katkısı çok büyük.”

Mehmet Hoca ( Levent Koleji yüzde yüz burs):

“Çalışırlarsa başarılı olurlar”

“Levent Koleji’nden yüzde yüz burs kazandım. Sınav kitapçığı çözdüm, dershaneye gittim annemle beraber tekrar yaptım ve ödevlerimi düzenli yaptım. Sınava katılacak olanlara önerim, çalışırlarsa başarırlar, Artı’ya çok teşekkür ederim.”

Ayaz Dayanıklı (Lefkoşa ve KKTC üçüncüsü)

“Öğretmenlerime çok teşekkür ederim”

“Azimli ve düzenli bir şekilde çalıştım. Ödevlerimi eksiksiz yaptım, ailem ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bu başarıyı yaşamak isteyenler çok çalışınlar.”

Irmak Koluman:

“Derslerini aksatmasınlar”

“Girne TMK’yı kazandım gururlu ve çok mutluyum. Öğretmenlerim, Artı Eğitim Merkezi öğretmenlerime katkılarından dolayı minnet borçluyum. Çok çalışarak, düzenli ve sistemli ödevlerimi yaparak başarıyı yakaladım. Bu heyecanı yaşamak isteyenler derslerini aksatmasın, düzenli çalışsın başarılı olamayanlar üzülmesin dünya durmaz azimli ve kararlı olanlar kazanır.”