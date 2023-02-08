“Düşüncemiz ve kalbimiz sizinle…”
Kato Varosha Maratonu Voleybol Takımı, Türkiye’deki deprem nedeniyle Adıyaman’daki İsias Otel enkazında bulun Gazimağusa TMK sporcularına dayanışma belirtti.
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Kato Varosha Maratonu Voleybol Takımı, Türkiye’deki deprem nedeniyle Adıyaman’daki İsias Otel enkazında bulun Gazimağusa TMK sporcularına dayanışma belirtti.
Sporcular, "Düşüncemiz ve kalbimiz Mağusa Maarif Koleji’nin sporcu öğrencileriyle birlikte" yazan pankart açtı.
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Etiketler : voleybol, deprem, destek, Kıbrıslı Rum