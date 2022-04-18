Düşe kalka yollarda

Lefkoşa’nın emlak değeri en yüksek bölgelerinden biri konumundaki Hamitköy altyapı anlamında dökülüyor. ‘Türk Malı’ arsaların ve birbirinden modern villaların yer aldığı Hamitköye’de, yollardaki çukurlar kimi zaman bölge sakinleri tarafından toprakla dolduruluyor ancak fayda etmiyor. Yıllar önce Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlanan Hamitköy, özellikle ulaşım altyapısı anlamında ileriye gidemedi. Trafik yol güvenliği açısından da tehlike yaratan çukurlar, çökmüş asfaltlar hatta toprak yollar dikkat çekiyor. Lefkoşa’nın pek çok köy ve kent içi yollarında aynı sorun var. Karayollarındaki sıkıntı aslında bir “KKTC Klasiği” olarak tüm beldelerde öne çıkıyor.