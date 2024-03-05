Dürüst, 6 gün daha tutuklu: “Sahte diploma verilmesi için talimat verdi”

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden “sahte diploma ve sahte fatura” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan, UBP'li eski bakan ve KSTÜ’nün Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst yeniden mahkemeye çıkarıldı, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

"Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla 11 gündür tutuklu bulunan Dürüst ile ilgili polis, yeni bulgulara ulaştıklarını mahkemeye aktardı.

Mali Polis, ilk belirlemelere göre Kemal Dürüst'ün, 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği yönünde tespitleri olduğunu anımsattı.

Polis, KSTÜ'nün küçük ortaklarından Serdal Gündüz ile Kemal Dürüst'ün talimatıyla, öğrencilerin ödediği toplamda 140 bin TL'lik okul harcının, okulun hesabına değil, iki çalışanın hesabına aktarıldığını söyledi.

Polis, yine Kemal Dürüst'ün, kendi adına olan HA-OS isimli şirkete ait; biri 24 bin Dolar, diğeri 12 bin Dolar olmak üzere iki arazinin, KSTÜ Mütevelli Heyeti'nin onayı olmadan üniversiteye kiralandığını yönünde tespitleri olduğunu söyledi.

Polis, Kemal Dürüst'ün eşinin talebi üzerine, Serdal Gündüz'ün talimatıyla okulun hesabından 34 bin TL kullanılarak bir çiftin düğünü için basdiş sipariş edildiğini iddialarını anımsattı.

“Kiralık araç için 50 bin TL ödeme yapıldı”

Polis, Kemal Dürüst’ün talimatı ile üniversitenin kullanımında olmayan 2 kiralık araç için üniversite muhasebesinden 50 bin TL ödeme yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Ayrıca polis, Kemal Dürüst’ün talimatı ile bir şahsa 410 bin TL'lik bir ödeme yapıldığı ve bu ödeme ile ilgili üniversitenin herhangi bir mal veya hizmet alımadığı yönünde ifade olduğunu söyledi.

“Sahte diploma verilmesi için talimat verdi”

Polis, Dürüst’ün bir şahsın sahte diploma alması için geçerli notların değiştirilmesi ve kişinin üniversiteye olan borcunun silinmesi için talimat verdiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan bir kişinin daha olduğunu ve zanlının aranan kişiye etki etme olasılığının yüksek olduğuna işaret ederek, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 11 gündür tutuklu olduğunu ve yeni bulgular olduğuna dikkat çekerek zanlının poliste 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, Mal ve hizmet alınmadan sahte fatura sunularak Üniversiteden 914 bin TL, Faturası olmadan elden nakit olarak 40 bin TL, 45 Bin dolar ve 700 Euro Üniversite'nin kasasında nakit olarak ödeme fişi karşılığında bu paraların bir kısmını Serdal Gündüz ve Kemal Dürüst'ün aldığına dair ifade ve şikayet olduğunu belirtti.

Polis, zanlı ile ilgili toplam 51 ifade alındığını, son beş günde 11 ifade alındığını ve alınması gereken 31 ifade daha olduğunu, aranan bir kişinin olduğunu belirtti.