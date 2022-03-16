Duruşma, 18 Mart’ta görüşülecek

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp, 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.B. aleyhindeki ilk tahkikat duruşması bugün yapıldı.

Bahçeçiler, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada Başsavcılık adına savcı Hasan Boşnak ve Avukat Betül Ciyaslıoğlu hazır bulundu.

Enver Bahçeciler’in avukatı Ciyaslıoğlu, dava zabıtlarının ellerine ulaşmadığı ve inceleme yapamadıkları için duruşmayla ilgili erteleme talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, davanın ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 18 Mart’a erteledi.

Hacımulla, E.B.'nin tutukluluğunun devamına emir verdi.