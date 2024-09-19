Dünyanın bütün nehirleri güzeldir ama bütün mesele insanın “Nehir”e bakışında

Murat OBENLER

Girne Tiyatro Su ve Tiyatro Roi’nin ortak oyunu “Nehir”, Portekiz’de gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ardından ikinci kez kendi topraklarında sahnelendi.

Andreas Nicolaides tarafından yazılan ve Girne Tiyatro Su’nun Sanat Yönetmeni Derman Atik tarafından yönetilen oyun 9 Ağustos’ta PEO Sendikası Amfi Tiyatrosu gösterimi sonrasında Engomi Kültür Derneği’nin organizasyonuyla 18 Eylül 2024 Çarşamba saat 20.30’de Agios Dometios Amfitiyatrosu’nda sahnelendi.

Cenk Gürçağ, Valentina Sofokleus ve Andreas Nicolaides’in rol aldığı oyunu Güney Kıbrıs’taki çeşitli tiyatroların yönetici ve oyuncularının yanısıra Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarından oluşan kalabalık bir sanatsever kitlesi izledi.

Oyun sonrasında yönetmen Derman Atik de sahneye gelerek ekip olarak seyircileri selamladılar. Büyük beğeni toplayan üç dilli oyun dakikalarca alkış aldı.

Kirletilen ve pis kokular yayan nehirin iki tarafında yaşayanlarının trajikomik hikayesi

Oyun, yıllardır farklı sebeplerle kirletilen bir nehrin bulunduğu ülkede yaşayan iki toplumun farklı dillerde (Türkçe ve Rumca) konuşmalarına rağmen, birbirlerini anlayabildikleri halde ülkeyi ikiye bölen bu nehrin yaydığı pis kokudan kurtulamamalarını ve bir başka ülkeden gelen ve üçüncü bir dil (İngilizce) konuşan bir uzmanın sorunu çözmek için katkı yapmaya çalışmasını trajikomik bir biçimde ele alıyor. İki toplumdan oyuncuların yer aldığı oyunun Kıbrıs’taki gösterimlerinde üst yazı olarak Rumca ve Türkçe kullanılıyor. Oyuncu ekibinde Cenk Gürçağ, Valentina Sofokleus ve Andreas Nicolaides’in rol aldığı oyunun reji asistanlığını İlkşen Varoğlu Atik, teknik sorumluluğunu Dimitris Giannaku, alt yazılarını ve afiş tasarımını ise İlde Atik yapıyor.