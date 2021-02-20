‘Dünyadaki en başarılı Sağlık Bakanları’ndan dedi, görevden aldı

Başbakan Ersan Saner, 17 Ocak’taki Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifa edeceği iddiaları ilişkin açıklamasında, Sağlık Bakanı Pilli’nin istifasını söz konusu olmadığını söylemiş, “Sayın Bakanımız, dünyadaki Sağlık Bakanları içerisinde bence en başarılı Sağlık Bakanları’nın başında gelmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Saner, açıklamalarında, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi durumunda olduğunun altını çizmiş, bu bağlamda bu başarıya imza atan Sağlık Bakanı’na Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmişti.

Saner, “Bu başarı rastlantısal değildir” de demişti.