Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı ve eşinden tepki: Hiç doğru olmadı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli'nin görevden alınmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli'nin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, bu zor günlerde birlik olmamız sağlığı düşünmemiz gerekirken bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.
Kızı Canev Tatar'ın bu paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Ersin Tatar'ın Eşi ise, "Çok yanlış oldu, hiç tasvip etmiyorum. Çok yanlış oldui kabine değişse de bu şekilde olmamalıydı, ne acemice ve duyarsız bir hamle" ifadelerine yer verdi.
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Etiketler : ALİ PİLLİ, Sibel Tatar, Canev Tatar
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