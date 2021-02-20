Pilli: “Haberim yok, televizyondan gördüm”

Görevden alınan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hiçbir şeyden haberi olmadığını, görevden alındığını son dakika haberlerinden öğrendiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ali Pilli, “Hiçbir şeyden haberim yok bilmem hangi bakan ne bakanı oldu, bilmem hangi hanım ne bakanı olmuş. Eğer gerçekten ben görevden alınmış isem açıklamadan kaçmayacağım. Gerekli cevabı en iyi şekilde vereceğim” dedi.