Dünyada ilk: Tatlısu’da “Deniz üzerinde kâğıt fırını” yakıldı

“I. Akdeniz Ateşi Kâğıt Fırın Etkinliği - Paper Kiln Workshop & Exhibition” etkinliği, 1 – 3 Temmuz tarihleri arasında Tatlısu’da düzenlendi.

Tatlısu Belediyesi, İpek Denizli Sanat Atölyesi ile Rose’s Country Club işbirliğinde ve Alaadin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serdar Aslan önderliğinde gerçekleşen etkinliğin küratörlüğünü Bedia Kale, koordinatörlüğünü ise İpek Denizli üstlendi.

Neolitik dönem ve primitif seramik teknikleri-sanatı uzmanı olan seramik sanatçısı ve tasarımcısı, aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, ALTSO MYO Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, yaşanan iklim değişiklikleri ile kuraklığa karşı farkındalığın arttırılması amacıyla “deniz üzerinde kâğıt fırını pişirimleri” gerçekleştirdiklerini belirtti.

Su üzerinde faklı denemeleri olan teknik, dünyada ilk defa deniz üzerinde Kıbrıs’ta uygulandı.