Dünya Yemek Yapıyor, Biz Alışveriş : Preply'nin Hobi Araştırması

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Preply'nin son hobi araştırması, dünya genelinde insanların hobi tercihlerini ve yemek yapma alışkanlıklarını etkileyen çarpıcı veriler sunuyor. Araştırma sonuçlarına göre, yemek yapmak dünya genelinde %41 oranında en çok tercih edilen hobi olurken, ülkemizde ise bu durum farklı bir yön alıyor; katılımcıların %48'i alışveriş yapmayı en favori hobileri olarak belirtiyor. Enflasyon ve değişen yaşam tarzlarının etkisiyle hobiler üzerinde oluşan bu farklılıklar, bireylerin bütçelerine göre seçim yapmalarına da yansıyor. Dünya genelinde birçok insan, sınırlı kaynaklarla bile yaratıcılıklarını geliştirme fırsatları sunan yemek yapma gibi aktivitelere yönelirken, ülkemizde alışveriş gibi daha tüketim odaklı uğraşların öne çıkması dikkat çekiyor. Online İngilizce özel ders platformu Preply’nin araştırmasındaki bulgular, ekonomik koşulların ve yaşam tarzı değişimlerinin, insanların ilgi alanlarına ve boş zamanlarını değerlendirme şekillerine olan etkisini gözler önüne seriyor.

Yemek Yapmanın Yükselişi

Preply’nin yaptığı en popüler hobiler araştırması, pandeminin ardından yemek yapma hobisinin büyük bir popülarite kazandığını gösteriyor. İnsanlar, evde daha fazla zaman geçirdikçe mutfakta yeni tarifler denemeye ve yaratıcı yemekler yapmaya yöneldi. Bu durum, sadece bireylerin yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da teşvik etti. Özellikle yerel malzemelerle yapılan yemeklerin tercih edilmesi, sürdürülebilirlik bilincinin artmasına katkıda bulundu.

Alışveriş Türk Katılımcılar Arasında Favori

Dünya genelinde, en çok tercih edilen hobi yemek yapmak olurken, Türk katılımcılar arasında en popüler hobi %48’lik oranla alışveriş yapmak oldu. Türkler arasında yapılan araştırmada, alışverişin yanı sıra teknoloji / bilgisayar ile ilgilenmeyi ikinci, seyahat etmeyi üçüncü sırada yer aldı. Alışveriş yapmak, dünya genelinde yapılan araştırmada sıralamaya giremedi.

Araştırma Hobilerin Stres Azaltmadaki Etkisini Ortaya Koydu

ABD’de gerçekleştirilen bir araştırma, hobilerin insan hayatına sağladığı katkılara dair ilginç sonuçlar sunuyor. Katılımcıların %80’i, hobilerinin en büyük yararını stresle başa çıkmak olarak tanımlıyor. Uzmanlar, bu bulgunun hobilerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini doğruladığını belirtiyor. Ayrıca, yalnız kalma ihtiyacı ve yaratıcı yönleri ortaya koyma isteği gibi faktörlerin de hobi edinme motivasyonları arasında olduğu gözlemleniyor.

Hobiler Enflasyondan Etkileniyor: En Pahalı ve Uygun Maliyetli Hobi Seçenekleri

Tarih boyunca bireylerin kendini geliştirmek ve boş vakitlerini değerlendirmek için başvurduğu hobiler, günümüzde sosyal statü göstergesi haline geldi. Ancak endüstri devriminden itibaren yaşam tarzları ve ekonomik koşullar değiştikçe, bazı hobilerin maliyetleri de hızla artış gösterdi. Özellikle enflasyonun etkisi, seyahat veya koleksiyon gibi maliyetli hobilere daha fazla yansıyor. En maliyetli hobiler arasında, seyahat, koleksiyon, golf ve fotoğraf çekmek başı çekerken, en uygun maliyetli hobiler arasında ise meditasyon, şarkı söylemek ve yazmak gibi hobiler yer alıyor.

Sonuç olarak, hobiler kişisel gelişim, stresle başa çıkma ve boş zamanları verimli değerlendirme açısından önemli bir rol oynuyor. Preply’nin araştırması, hobilerin dünya genelinde farklı ekonomik koşullar ve yaşam tarzlarına göre şekillendiğini ortaya koyarken, ülkemizde alışveriş gibi tüketim odaklı hobilerin popüler olduğunu gösteriyor. Ancak, enflasyon ve değişen ekonomik koşulların etkisiyle, daha uygun maliyetli hobilerin de önem kazandığı gözlemleniyor. Bu bulgular, bireylerin bütçelerine ve yaşam tarzlarına göre ilgi alanlarını yeniden değerlendirdiklerini ve boş zamanlarını kendi koşullarına uygun aktivitelerle doldurma eğiliminde olduklarını kanıtlıyor.