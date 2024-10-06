Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'nin yüzde 94’ü obez olacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son araştırmaya göre, obezite artış hızının en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

2060 yılında obezite oranının dünyada yüzde 70, Türkiye'de ise yüzde 94’e ulaşması beklendiği ifade edildi.

Türkiye dahil 9 ülkede yapılacak obezite araştırmasının sonuçlarını yapay zekânın değerlendireceği belirtildi.

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı ve eproBes Projesi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Erdine, İspanya Cordoba Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ma-nuel Tena-Sempere, Fransa’dan yapay zekâ araştırmacısı Peter Atanasov ve yine İspanya’dan projenin yöneticisi olan Javier Carrero Proje obeziteyi İstanbul’da masaya yatırdı.

Avrupa Birliği’nin 10 milyon Euro’luk bütçe ile finanse ettiği araştırma Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, Almanya, Belçika, Estonya, Litvanya, Fransa ve Danimarka’da gerçekleşecek. Bebeklerin kordon kanının dahi inceleneceği araştırmada sonuçlar yapay zekâ ile değerlendirilecek.

Serap Erdine, “Türkiye’nin yüzde 20’si obez, yüzde 35’i ise aşırı kilolu. Ancak 2060’ta obezitenin dünyada yüzde 70, ülkemizde ise yüzde 94’e ulaşması bekleniyor” sözleriyle tehlikeye dikkat çekti.

İspanya Cordoba Üniversitesi’nden Prof. Dr. Manuel Tena-Sempere, "İnternet insanları şişmanlattı. Obezite artık dünyada bir pandemi haline geldi. Obezitede sadece kalıtsal faktörler değil beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, son yıllarda artan aşırı internet kullanımı da etkili. Her 4 kişiden 1’inde obeziteyi görüyoruz. Bunların risk faktörlerini belirleyeceğiz. Gıda endüstrisinin obezite üzerinde büyük bir etkisi olduğu kesin" diye konuştu.