"Dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun"
Portre / İnşaat Mühendisi Fatma Bolat
Serap ŞAHİN
► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Vefa
► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çizer/İllüstratör
► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Statik proje ve maliyet çalışmaları
► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik
►En büyük pişmanlığım… Büyük denecek pişmanlıklar yaşamadım ancak o anın şartlarından ötürü pilotluk okumayı bırakmam olabilir.
► En büyük sevincim… Sevdiğim insanların yanımda olması
► Hayatımın dönüm noktası… Mezuniyet sonrası Makedonya’da çalışmak
► Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho ve Zülfü Livaneli
► Başucumdaki kitap… Olumlu düşünmenin gücü / Norman Vincent Peale
► En keyif aldığım müzik… Enstrümantal müzik
► En son izlediğim film… Can Dostum
► Kendim için son aldığım şey… Kitap
► Dolabımdaki en gereksiz şey… Uzun şişme mont
► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlamlı küçük şeyler (ör. kar küresi)
► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyememek
► Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlı ve sakin olmam
► Olmasa da olur… Savaşlar
► Olmazsa olmaz… Özgürlük
► En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
► Hayalimdeki dünya… Savaşsız, çıkarsız, adaletli ve haddinden fazla kötü insanların olmadığı.
► Aşk benim için… Zehirli olan bir duygu, baki olan sevgi hayatını güzelleştirip seni daha iyi bir insan haline getiren çok güçlü bir sevgi.
► Onunla çok tanışmayı isterdim… İlber Ortaylı
► Görmek istediğim yer… İtalya
► Mutlaka yapmak istediğim… Skydiving
► Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamım boyunca amaç olarak kendimi başka insanların hayatına iyi anlamda dokunabilmeyi edindim, maddi ve/veya manevi olarak. Maalesef dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun..