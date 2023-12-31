Serap ŞAHİN

► Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Vefa

► Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çizer/İllüstratör

► Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Statik proje ve maliyet çalışmaları

► Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

►En büyük pişmanlığım… Büyük denecek pişmanlıklar yaşamadım ancak o anın şartlarından ötürü pilotluk okumayı bırakmam olabilir.

► En büyük sevincim… Sevdiğim insanların yanımda olması

► Hayatımın dönüm noktası… Mezuniyet sonrası Makedonya’da çalışmak

► Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho ve Zülfü Livaneli

► Başucumdaki kitap… Olumlu düşünmenin gücü / Norman Vincent Peale

► En keyif aldığım müzik… Enstrümantal müzik

► En son izlediğim film… Can Dostum

► Kendim için son aldığım şey… Kitap

► Dolabımdaki en gereksiz şey… Uzun şişme mont

► Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlamlı küçük şeyler (ör. kar küresi)

► Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyememek

► Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlı ve sakin olmam

► Olmasa da olur… Savaşlar

► Olmazsa olmaz… Özgürlük

► En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

► Hayalimdeki dünya… Savaşsız, çıkarsız, adaletli ve haddinden fazla kötü insanların olmadığı.

► Aşk benim için… Zehirli olan bir duygu, baki olan sevgi hayatını güzelleştirip seni daha iyi bir insan haline getiren çok güçlü bir sevgi.

► Onunla çok tanışmayı isterdim… İlber Ortaylı

► Görmek istediğim yer… İtalya

► Mutlaka yapmak istediğim… Skydiving

► Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamım boyunca amaç olarak kendimi başka insanların hayatına iyi anlamda dokunabilmeyi edindim, maddi ve/veya manevi olarak. Maalesef dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun..