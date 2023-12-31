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"Dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun"

"Dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun"

Portre / İnşaat Mühendisi Fatma Bolat

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Serap ŞAHİN

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Vefa

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Çizer/İllüstratör

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Statik proje ve maliyet çalışmaları

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Büyük denecek pişmanlıklar yaşamadım ancak o anın şartlarından ötürü pilotluk okumayı bırakmam olabilir.

► En büyük sevincim… Sevdiğim insanların yanımda olması

Hayatımın dönüm noktası… Mezuniyet sonrası Makedonya’da çalışmak

Beni en çok etkileyen yazar… Paulo Coelho ve Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap… Olumlu düşünmenin gücü / Norman Vincent Peale

En keyif aldığım müzik… Enstrümantal müzik

En son izlediğim film… Can Dostum

Kendim için son aldığım şey… Kitap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Uzun şişme mont

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Anlamlı küçük şeyler (ör. kar küresi)

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır diyememek

Kendimde beğendiğim özellik… Sabırlı ve sakin olmam

Olmasa da olur… Savaşlar

Olmazsa olmaz… Özgürlük

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… Savaşsız, çıkarsız, adaletli ve haddinden fazla kötü insanların olmadığı.

Aşk benim için… Zehirli olan bir duygu, baki olan sevgi hayatını güzelleştirip seni daha iyi bir insan haline getiren çok güçlü bir sevgi.

Onunla çok tanışmayı isterdim… İlber Ortaylı

Görmek istediğim yer… İtalya

Mutlaka yapmak istediğim… Skydiving

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamım boyunca amaç olarak kendimi başka insanların hayatına iyi anlamda dokunabilmeyi edindim, maddi ve/veya manevi olarak. Maalesef dünya herkese adil davranmıyor daha fazla insana dokunun..

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