Duman Operasyonu’nda yaklaşık 80 bin paket gümrüğe beyan edilmemiş elektronik sigara tütünü bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri ile Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyon (Duman Operasyonu) kapsamında, Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacak olan S.P. (E-66), A.P. (E-26), A.G.P. (E-30) ve M.Ç. (E-27)'nin ihracat izinleri olmadığı halde, tasarruflarında bulunan valizler içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam 77,800 paket elektronik sigara tütünü ile 25 paket sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ayrıca, Lefkoşa’da R.Ç.(E-64)'nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 4820 paket elektronik sigara tütünü daha tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.