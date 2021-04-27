Düğün umudu: Evlensek mi, evlenmesek mi?

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni tip Corona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle neredeyse 1 yıldır düğün törenlerinin yapılamaması, hem evlilik planı yapan çiftleri, hem de sektörü zora soktu.

Düğün salonları, kuaförler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar, çiçekçiler, kuyumcular gibi özellikle yaz sezonu düğün işi yapan birçok sektör geçtiğimiz yılı boş geçirdi, Üst Kurul’un yasağın kalkması için işaret ettiği 27 Mayıs tarihiyle bu yazdan umut yeşertti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst, vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabileceği kararı üretti, hem sektör, hem evlenmeyi bekleyen çiftler hareketlendi.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran sektör temsilcileri, bu durumdan çok etkilendiklerinin altını çizerek, yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

27 Mayıs itibariyle başlıyor

Corona Virüs tedbirleri kapsamında bir süreden beridir yasak olan düğün törenlerinin bu yaz yapılabilme umudu doğdu.

Üst Komite’ye göre; vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Sektör temsilcileri ne dedi?

Kemal Ağınlı (The Elysium Park): “Artık dayanacak gücümüz kalmadı”

“Yaklaşık bir buçuk yıldır kapalıyız. Bu durumdan maddi açıdan çok etkilendik. Birçok yan sektör de bizim gibi etkilenmiş durumda. Büyük bir kitleye sahibiz ve mağdur olduk. Bir kapanma daha olursa bunu kaldıramayız. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Genç çiftlerimiz büyük bir oranda düğünlerini gelecek yıla erteliyor. Onlar da haklı, böyle bir ortamda düğün yapmak istemiyorlar. Biz düğün salonları yetkilileri olarak bir an önce açılmayı umuyoruz. Bence, bizim ortamımız açılmaya müsait.”

İsmet Ertaç (Hidden Garden): “Ben gençler için üzülüyorum”

“Herkes gibi biz de bekliyoruz. Geçen sezon da düğün olmamıştı ve gençler düğünlerini bu yıla atmıştı. Zaten 1 Temmuz’dan itibaren açmıştık, salgın dolayısıyla geçen yıl çok az düğün yapmıştık. Ben gençler için üzülüyorum. Biz sektör sahipleri gibi onlar da büyük mağduriyet yaşıyor. Bir an önce eski günlere dönmeyi umuyoruz. Umarım, bir an önce eski günlere dönebiliriz.”

Bahar Doratlı (Bahar Doratlı Gelinlik): “İnsanlar düğün hazırlıklarına başladı”

“Bakanlığın yaptığı açıklamayla birlikte insanlar harekete geçmeye başladı. İnsanlar düğün hazırlıklarına başlamış durumda ve bununla birlikte piyasa canlandı. Herkes çok sevinçli... İnsanlar buraya gelirken bile olası bir durum açısından endişe içinde olmalarına rağmen herkes mutlu diyebilirim. Bu bize iyi bir motive oluyor çünkü insanların bu konuda mutlu olduğunu görmek piyasamızı ekonomik açıdan canlı tutuyor. Şu an için tek iptaller, Türkiye’de nikâh kıyması gereken insanlardan dolayı kaynaklanıyor. Onunla ilgili bir çalışma yapılacak. Bunun dışında iptal olan çok düğün yok diyebilirim. Gençlere şunu söylemek isterim ki, hayallerini ertelemesinler. Gerekli kurallar dahilinde tedbirler alınarak her şey yapılabilir.”

Latife Lale Öcal (Öcal Kuyumculuk): “Ben bu yaz sezonundan çok umutluyum”

“Sektörümüz iki yıldır çok zor durumda… Geçen yıl neredeyse düğün olmadı. Bu sezonu kaybetmememiz şart. Bizim sektörümüzü çok etkiledi çünkü lüks tüketime de giriyoruz. Her şey düğün sezonuna bağlı. Açıkçası düğünler bizim için çok önemli. Haziran ayı gayet normal bir ay… Aşılar var, gerekli kurallar çerçevesinde yapılabilir umarım. Ben bu yaz sezonundan çok umutluyum…”

Göksel Onurlu (Foto Göksel): “Geçen yıldan, bu yıla ertelenen düğünlerin yarısı bile olsa iyi olur”

“Geçen yıl düğünlerin olmayışı bizi bayağı etkiledi. İşimizin yüzde 90’ını kaybetmiştik. 2020 yaz sezonunda çok cüzi bir düğün işi yapmıştık. Bu yıl da bir belirsizlik var. Umarım her şey yolunda gider. Geçen yıldan, bu yıla ertelenen düğünlerin yarısı bile olsa iyi olur. Temennimiz bir daha kapanmamak. Gençlerimiz bir kez düğün yapıyor, onu da güzel yapmak istiyor.”

Hanife Karataş (Tomurcuk Çiçekçilik): “Şu ana kadar bir organizasyon almadık”

“Düğünlerin ne kadarının olacak olması şu an için muamma. Herkes tedirgin ve düğününü erteliyor. Biz, şu ana kadar bir organizasyon almadık. İnsanlar tedirginlik duyduğu için düğününü ertelemek zorunda kalıyor. Ben bu sezonun da geçen sezon gibi geçeceğini tahmin ediyorum. Biz çiçekçiler için özel günler çok önemli… Zaten düğünler hemen hemen olmayacak. O yüzden bizi diğer özel günlerden de mahrum etmesinler. Anneler günü ve bayramda açık olmalıyız.”