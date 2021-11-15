Duayla toplu açılış ve temel attılar

Girne’de “Toplu Açılış, Tanıtım ve Temel Atma Töreni” imam eşliğinde duayla düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı “Yeni Girne Askeri Hastanesi” temeli atıldı, KKTC’de yapımı süren bazı yolların açılışı yapıldı, Dipkarpaz Sağlık Ocağına yapılan sağlık yatırımları ile Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin tanıtımı yapıldı.



Girne’de bakım taburunda yer alan toplu açılış ve temel atma töreninde konuşmalar da yapıldı.



Başbakan Faiz Sucuoğlu şu bilgileri verdi:



Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasında yatırımlara da değindi ve şunları kaydetti:

“Yeni Girne 100 yataklı Askeri Hastanesi: Hastahanenin Finansal kaynağı 3 Mart 2021 tarihli ‘2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ hükümleri çerçevesinde Ankara kaynaklı olarak karşılanacaktır.

500 yataklı Devlet Hastahanesi projesi: Lefkoşa BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki 272 dönümlük arazide inşaası başlayacaktır. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık yatırımları Genel Müdürlüğünce Lefkoşa 500 yataklı hastahane uygulama projeleri ve ihale Dökümanları hazırlanması için ihaleyi kazanan proje grubuna devredilmiştir. Toplam 135.000m2 kapalı inşaat alanına sahip hastahede 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere 500 yatak yer alacaktır. Arazinin zemin etütleri de tamamlanmıştır.



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yenierenköy sağlık merkezine temin edilen cihazların, 1 digital mRöntgen cihazı, 1 adet pera pikal röntgen, 2 adet hasta başı monitör, 1 adet acil müdahale arabası, 1 adet idrar oto; Dipkarpaz Sağlık Merkezine temin edilen cihazların da; 1’er adet, Diş Üniti, Periapikal Röntgen, Hastabaşı Monitör, Acil Müdahale Arabası, İdrar Otoanalizatörü olduğunu söyledi.





Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC yol ağı ile ilgili de bilgi vererek, 190 km bölünmüş yol, 382 km tek yol, bin 79 da üçüncü sınıf olmak üzere bin 651 km yol bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 1,9 milyar TL finansman ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İskele Çayırova anayolunun İskele Boğazını. çıkışındaki Harnup Fabrikası Kavşağı’ndan başlayarak Bafra Kavşağı’nda sona erdiğini ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek olan 9 km uzunluğundaki bu kesimde 5 adet modern dönel kavşak ve 2 adet sığınma cebi (Park alanı) yer almaktadır. 2×2 şeritli yolun platform genişliği 23 m olup, orta refüjünde New-Jersey beton bariyerler kullanılmıştır.

Doğu Köy Yolları 2021 yılı içerisinde Doğu Yollarında Ziyamet-Gelincik-Boltaşlı-Taşlıca-Derince-Avtepe-Kuruova-Kaleburnu-Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu (36 km), Turnalar-Kantara Yolu (7,12 km), Kantara-Mersinlik Yolu (8,86 km), Turnalar-Ardahan Yolu ’nda (2,62 km) (Karpaz Bölgesi) olmak üzere toplam 54,60 Km de yapım faaliyeti gösterilmesi planlanmakta olup, bugüne kadar 4,5 Km si tamamlanmış olup, 21,5 Km nin daha yapımı tamamlanarak, 25 Km lik kesimin trafiğe açılması hazırlığı tamamlanmıştır.