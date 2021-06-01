DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

Türkiye'nin de kullandığı Çin menşeli yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verilen aşılar listesine girdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 18 yaşından büyük yetişkinlerde Sinovac aşısının 2-4 hafta aralıkla iki doz şeklinde uygulanması tavsiye edildi.

Sinovac aşısı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan altıncı aşı oldu. Kullanım onayı alan diğer aşılar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna ve Sinopharm oldu.