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DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

Türkiye'nin de kullandığı Çin menşeli yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verilen aşılar listesine girdi.

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Türkiye'nin de kullandığı Çin menşeli yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verilen aşılar listesine girdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 18 yaşından büyük yetişkinlerde Sinovac aşısının 2-4 hafta aralıkla iki doz şeklinde uygulanması tavsiye edildi.

Sinovac aşısı, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan altıncı aşı oldu. Kullanım onayı alan diğer aşılar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna ve Sinopharm oldu.

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