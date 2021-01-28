DSÖ'den Avrupa'ya ‘tedbirleri kaldırmayın’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge'den Avrupa ülkelerine uyarı geldi. Hans Kluge, Avrupa'da Covid-19 bulaş oranlarının hâlâ çok yüksek olduğunu ve koronavirüs tedbirlerinin henüz kaldırılmaması gerektiğini söyledi.

Hans Kluge, “Virüsün bulaş oranları hâlâ çok yüksek. Tedbirleri kaldırmak için henüz erken. Hızlı bir şekilde açılma-kapanma ve yeniden açılma kötü bir strateji” dedi.

Kluge, "Sabırlı olmalıyız. Aşılamak vakit alacak. Sert dersler aldık” ifadelerini kullandı.

Kluge, şöyle devam etti

"Avrupa çapındaki bulaş oranları hâlâ çok yüksek, bu da sağlık sistemlerini olumsuz etkiliyor, hizmetleri sekteye uğratıyor. Dolayısıyla önlemleri hafifletmek için çok erken. Bulaş oranını düşürmek, sürekli ve tutarlı bir çaba gerektirir. Bölgede (Avrupa'da) sadece nüfusun yüzde 3'ünden biraz fazlasının teyit edilmiş Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğini unutmayın.”