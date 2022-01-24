DSÖ: Pandemi sessizlik dönemine girebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından Avrupa’da COVID-19 pandemisinin nihayet sona erebileceğini iddia etti.

DSÖ’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, AFP haber ajansına verdiği demeçte , “Bölgenin pandeminin sonuna yaklaşması makul” dedi.

Coronavirüsün mutasyona uğrama yeteneği nedeniyle insanların hala önlem almaları gerektiği konusunda uyardı, ancak Omicron’dan sonra bir “sessizlik dönemi” öngördü.

“COVID-19’un yıl sonuna doğru geri gelmeden önce bir sessizlik döneminde olacağını tahmin ediyoruz, ancak bu mutlak bir pandemi değil” dedi.

Kluge, nispeten yüksek sayıda mevcut enfeksiyon, devam eden aşılama ve yaklaşan Kuzey Yarımküre baharının “düşürücü mevsimsellik” yönünün bir kombinasyonu nedeniyle haftalar veya aylar boyunca bir “küresel bağışıklık” seviyesine ulaşılabileceğini söyledi.

53 ülke ve bölgeyi kapsayan DSÖ’nün Avrupa bölgesi, dünyanın çoğu gibi Omicron vakalarında bir artış gördü.

Sağlık yetkililerine göre, 18 Ocak’ta sona eren haftada, Omicron’dan yeni enfeksiyonların yüzdesi iki katından fazla artarak yüzde 6.3’ten, yüzde15’e çıktı.

DSÖ bu ayın başlarında, Avrupa nüfusunun yarısından fazlasının birkaç ay içinde en yeni varyant için pozitif test edilebileceğini ve bulaşmayı “batıdan doğuya yeni bir gelgit dalgası” olarak nitelendirdiğini söyledi.