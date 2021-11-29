DSÖ: Omicron’un daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere COVID-19’un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını açıkladı.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Açıklamada, “Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor.” denildi.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Vaka sayıları arttı

Omicron’un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika’nın güneyindeki ülkelerde COVID-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu durumun Omicron’dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

DSÖ, ayrıca Omicron’un, COVID-19’un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını kaydetti.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu çok sayıda ülke, 25 Kasım’da Omicron varyantının tespit edilmesini takiben Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirmişti.