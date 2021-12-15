DSÖ "Omicron görülmedik hızda yayılıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu.

Çok sayıda mutasyon içeren bu varyant bugüne kadar 77 ülkede tespit edildi.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise varyantın muhtemelen daha fazla ülkede bulunduğunu, bunun henüz tespit edilmediğini söyledi.

Ghebreyesus, varyanta karşı yeterince önlem alınmadığını vurguladı ve ekledi:

"Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir."