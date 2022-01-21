DSÖ: Omicron çıktığından beri vaka sayıları ilk defa düştü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kasım 2021 ayında başlayan Omicron varyantına bağlı dördüncü dalgada, ilk defa haftalık Covid-19 vaka sayılarının yüzde 20 oranında düştüğünü açıkladı.

Afrika kıtasının büyük bölümünde vakaların inişe geçmesine rağmen Kuzey Afrika bölgesinde vakalarda yüzde 55 artış olduğu ifade edildi. DSÖ’nün Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti’ye göre, son dalganın hızlanması, zirvesi ve düşüşü "benzersiz" ancak etkisi, daha az ölüm ve daha düşük hastaneye yatış ile orta düzeyde oldu.

Afrika kıtasında virüs tedavisi kortikosteroidler ve tıbbi oksijenle yapılıyor ancak tıbbi oksijen azlığı en büyük sorunlardan biri olarak görüldüğü belirtildi.