DSÖ: Çin'i Covid-19'un kökeni hakkında daha fazla veri açıklamaya zorlayamayız

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durumlar programı direktörü Mike Ryan, Çin'i Covid-19'un kökeni hakkında daha fazla veri açıklamaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Ryan, bir gazetecinin sorusu üzerine "DSÖ'nün bu konuda (Çin'in veri açıklaması) kimseyi zorlama yetkisine sahip olmadığını" dile getirdi.

Ryan, Bu açıdan biz tüm üye devletlerimizin işbirliğini, katkısını ve desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

DSÖ heyeti, geçtiğimiz aylarda Pekin hükümetinin Covid-19 salgınının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" belirtmişti.

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar oldu.

Çin dört ihtimal üzerinde duruyor

Çin Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Vuhan’dan virüsün yayılmasına neden olabilecek 4 ihtimal üzerinde durduklarını ifade etmişti;

“Virüsü taşıyan bir yarasa, bunu bir insana bulaştırdı”, “yarasa, onu bir insana yayan bir ara memeliyi bulaştırdı”, “soğuk veya donmuş gıda sevkiyatları”, “Vuhan’da virüsleri araştıran bir laboratuvardan geldi”