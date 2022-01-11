DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), coronavirüsün Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunun kanıtlandığını açıklayarak, Avrupa için karamsar bir öngörüde bulundu.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın açıklamasında, yayılma hızının kesilmemesi halinde, önümüzdeki 6-8 haftada Avrupa nüfusunun yüzde 50'den fazlasının enfekte olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kluge, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Omicron'un yayılışı birçok ülkede istikrara kavuştu ya da azaldı ancak halen Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip.

Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni coronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak.

Daha önce görülmemiş boyuttaki bulaşı sebebiyle, koronavirüsten dolayı hastaneye yatışlarda artış yaşanıyor.

Omicron'un aşıdan kaçınma potansiyelini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırmalara ihtiyaç var. Yapılmakta olan araştırmalardan önümüzdeki haftalarda ilave veriler bekliyoruz.

Okullar en son kapatılması ve ilk olarak açılması gereken yerler.

'Coronavirüsün endemi olduğunu açıklayabilecek bir durumda kesinlikle değiliz'

DSÖ'nün Avrupa Direktörlüğü'nde görev yapan Dr. Catherine Smallwood ise, koronavirüs salgınının pandemi yerine endemi olarak tanımlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirtti.

Smallwood, "Coronavirüs yayılımının endemi olduğu yönünde bir açıklama yapabilecek bir durumda kesinlikle değiliz" açıklaması yaptı.