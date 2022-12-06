Dr. Mehmet Şenol: İskeleliler yeniden toprakla buluşacak

İskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Şenol köy gezilerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün İskele bölgesinde çeşitli noktalara ziyaretler yaparak vatandaşla buluşan Şenol, İskelelilerin yeniden toprakla buluşacağını söyledi. Şenol, “İskele bölgesinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçirebileceğimiz yeşil alanlardır” dedi ve görev süresi içerisinde bu konuya önem vereceklerini belirtti.

“Sahil Yolu bölgesine yapacağımız ekoloji bahçesi, insanların sadece aileleriyle birlikte piknik yapabileceği bir yer değil, aynı zamanda bölgede yaşayan insanlarımız için ayıracağımız küçük hobi bahçelerinde organik ürünler yetiştirebilecek bir alan olarak da düşünüldü” diyen Şenol 25 Aralık’tan sonra bu projeleri uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

Şenol ayrıca mevcut piknik alanlarının oldukça kötü bir durumda olduğunu ve bunların iyileştirilmesi gerektiğini de söyledi. Şenol, 25 Aralık’tan sonra İskelelilerle birlikte karar verecekleri uygun bir alana modern bir anlayışla düzenlenmiş kitlesel bir piknik alanı daha kazandıracaklarını sözlerine ekledi.