Dr. Mehmet Şenol, İskele Belediyesi Başkanlığı’na aday

İskele Bölgesi’nde 24 yılı aşkın süredir Doktor olarak hizmet veren Dr. Mehmet Şenol, İskele’nin sağlıksız ve altyapısız gelişiminin önüne geçmek, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılma hedefiyle Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu açıkladı.

İskele’nin son 15 yıldır yerli- yabancı tüm yatırımcıların en çok dikkatini çeken ve buna bağlı olarak da yatırımın en fazla olduğu bir bölge haline geldiğine işaret eden Dr. Şenol, bölge büyürken sorunların da arttığını altını çizdi.

Adaylığını duyurduğu açıklamasında, “Bölgemizde bazı sorunlar hızla artmakta ve İskele’de yaşayan insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Doğasıyla mukayeseli üstünlüğe sahip olan İskele ilçemizin bu çarpık yapılaşma nedeniyle doğası zarar görmekte, ekosistem tahrip edilmektedir” diyen Dr. Şenol, bölgenin bu sağlıksız ve altyapısız gelişiminin önüne geçilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılması gerektiğine de işaret etti.

Dr. Şenol, şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek, yerinden yönetim ve yerelden kalkınmayı tüm paydaşlar ile birlikte başarmak hedefiyle, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde İskele Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu.