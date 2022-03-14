Dr. Gürkut: 500 yataklı hastane ihalesi de iptal, biz niye kendi hastanemizi yapmıyoruz

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, dünyada yoksulluğun arttığını ve pandeminin sürdüğünü belirtti, ülkemizde ise uluslararası hukuka dahil olmamanın acılarının pandemide çok daha fazla hissedildiğini belirtti.



14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yapılan törende konuşan Dr. Gürkut, yıllardır benzer sorunların her Tıp Bayramı’nda gündeme getirildiğini, ancak, çözümlerin üretilmediğini söyledi.



Kamu hastanelerinde ciddi altyapı, cihaz, hekim ve personel eksikliğine de işaret eden Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Lefkoşa’ya yapılacağı duyurulan yeni hastanenin ihalesinin de iptal edildiğini söyledi, “Biz kendi hastanemizi niye yapmıyoruz” diye sordu.

Dr. Gürkut, Sağlıkta çağdaş bir sistemin kurulamadığını, bunu kurmakla görevli olan siyasi otoritenin ise herkesten daha fazla sistemsizlikten yakındığını ifade etti.

Yasaların güncelliğini yitirdiğin, kimi alanlarda ise hiç yasa olmadığını belirten Dr. Özlem Gürkut, kimi yasaların ise denetimsizlik nedeniyle uygulanmadığını ifade etti.

Dr. Gürkut, ülkemizde peş peşe açılan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin hiçbir planlama olmadan hayata geçtiğini söyledi, "On yıl sonra kaç hekim, hemşire, sağlık çalışanına ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz, hangi branşlara ihtiyacımız olduğunu da planlamıyoruz" diye konuştu.