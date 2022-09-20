Dr. Fazıl Küçük Müzesi ‘süresiz’ kapatıldı: Çalıştıracak personel yok!

YENİDÜZEN-Özel

Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde görevli iki ‘geçici işçi’ statüsündeki çalışan, devletin farklı birimlerine alındı, müzeye personel görevlendirmedi. Müze süresiz kapatıldı…

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, hükümete, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde çalışan personelin başka müzede görevlendirildiğine dair önceden bilgilendirme yapılmasına karşın başka personel aktarmadığını ve müzenin süresiz kapatıldığını kaydetti.

Birçok mecraya durumu bildirdiklerini fakat ilgi görmediklerini anlatan Küçük, “Hala çözüm yok, müze günlerdir kapalı, gelen turistler geri dönüyor, hiçbir yerden ilgi göremedik” dedi.

Dr. Fazıl Küçük ve verdiği mücadelenin birçok alanda duyurulması gerektiğinin altını çizen Mehmet Küçük, bununla ilgili hem mevcut müzenin korunup sahiplenilmesi hem de yeni açılacak olan yapılara adının verilmesinin önemine değindi.

Bu bağlamda yeni açılacak olan Havaalanı’nın adının Doktor Fazıl Küçük (DFK) Havaalanı olması için girişim başlattıklarını da anlatan Küçük, “Teknik açıdan da bu mümkündür, gerekli teknik araştırmaları yaptık, önemli olan konunun istismar edilmeden ele alınması” şeklinde konuştu.

“Hiçbir yerden ilgi göremedik”

YENİDÜZEN’e konuşan Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük özetle şunları ifade etti:

“İki eleman vardı, alıp başka daireye verdiler. Vakıf bünyesinde, geçici işçi statüsünde elemandılar. Çok zor durumdayız. Maliye Bakanlığı’nda geçici işçi istihdamı olarak müzede görevlendirildiler. Biri Güzelyurt biri de başka müzeye verildi. Bu kişileri alırsanız müze kapanır dedik dinletemedik. Başka personel verin, mevcut personel gitmeden eğitilsin, devir teslim yapılsın ve ona göre müze boş kalmasın ve mevcut personeli sonra alın dedik, olmadı, ‘personelimiz yok’ dendi.

Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız, iki personelimiz de birkaç gün ara ile ayrıldı. Başka personel de yok. Başbakan, Maliye, İçişleri, Dışişleri, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne kadar birçok mecraya konuyu aktardık ama çözüm yok. Turistler gelir ve bu yazı ile karşılaşır. Zaten müze normal şartlarda Cumartesi Pazar, resmi tatillerde, milli bayramlarda da kapalıydı. Biz açık kalma süresini nasıl uzatabiliriz diye düşünürken, part-time istihdam yapıp tam zamanlı açık tutarız derken, iki çalışanını da aldılar. Hiçbir yerden hiçbir ilgiyi göremedik.”

“Teknik olarak mümkün, yeter ki niyet olsun…”

Yeni yapılan hava alanına DFK isminin verilmesi için girişim başlattıklarını da ifade eden Küçük, bunun için Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı İnisiyatifi kurduklarını anlattı.

Küçük, mevcut olan havalimanının isminin değiştirilmesi talebi değil, 'yeni' havalimanına 'yeni' bir isim koyulması yönünde ‘Dr Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı ismi önerisi ile yola çıktıklarını anlattı.

“Dr. Fazıl Küçük’ü, her yıl havaalanından gelip geçecek olan yüz binlerce kişiye aslında tanıtmış olacağız”

Küçük, konuyla ilgili şöyle devam etti:

“Sadece yeni yapılan görkemli hava limanına ilk ve tek liderin ismini verin diyoruz. Oraya Yeni Ercan Havalimanı deniyor, o zaman Kıbrıslılar olarak liderimizin ismini buraya koyma hakkımız var. Halktan olumlu tepkiler alıyoruz. Arada bu konuyu istismar edenler var, teknik açıdan da bu mümkündür. Tüm bunları araştırdık. Daha önce de tüm dünyada buna benzer örnekler yaşandı, hiçbir sorun çıkmadı. Bir gecede isim değişikliğine giden büyük hava limanları var. Yeter ki niyet olsun… Belirli bir kesim bundan polemik yaratmaya çalışıyor. Biz buna taraf olmayız.

Bugün dünyadaki ülkeler, ülkelerindeki en büyük yapıtlara yada eserlere o ülkenin en değerli kişilerin isimlerini vermektedir, bu isimler bir ölçüde bu ülkelerin dışa karşı tanıtım ve anlam taşıyan özel mesajları olmaktadır.

Bu yapıtların başında da uluslararası toplumlar tarafından ismen bilinen ve takip edilen havalimanları gelmektedir.

Örneğin; New York'taki John F. Kennedy, Paris'teki Charles de Gaulle, Tahran'daki İmam Humeyni, İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanları bunlardan bazılarıdır.

Bu düşünceden hareket ederek, 'yeni' yapılmakta olan, uluslararası standartlara sahip ve ileride dış ülkelere direk uçuşlara açılacak olan 'yeni' havalimanımıza, Kıbrıs Türk Halkının bu topraklar üzerinde özgür bir şekilde yaşayabilmesi için verilen mücadeleyi başlatan ve ömrünün sonuna kadar da onun liderlığini yapan Sayın Dr. Fazıl Küçük’ün isminin yakışacağını düşünüyor ve isminin 'Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı' olmasını talep ediyoruz.

Talebimiz mevcut olan havalimanının isminin değiştirilmesi değil, 'YENİ' havalimanımıza 'YENİ' bir isim koyulması yönünde olup, bu sebeple önerimiz, Kıbrıs Türk Halkının ortak talebi olduğuna inandığımız ‘Dr Fazıl Küçük Uluslararası Havalimanı’ ismidir.

Böyle bir durumda, Kıbrıs'ın yetiştirdiği en değerli insanlardan biri ve bağımsızlık yolunda lideri olarak kabul edilen bu devlet adamının isminin oraya verilmesinin en isabetli karar olacağına inanıyoruz.

Bu durumda Kıbrıs Türkü olarak, gerçek varoluş mücadelemizi ve önderini, her yıl buradan gelip geçecek olan yüz binlerce genç vatandaşımıza, Türkiyeli soydaşlarımıza ve yurdumuzu ziyaret eden turistlere, üniversitelerimizde okuyan yabancı öğrencilerimiz ile onların ailelerine de doğal olarak aktarma fırsatını bulmuş olacağız.”