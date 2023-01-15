Dr. Fazıl Küçük 39’uncu ölüm yıldönümünde anıldı

Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, 39’uncu ölüm yıldönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenen törenle bugün anıldı.

Kıbrıs Türk halkının toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde Hamitköy Anıttepe’deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Dr. Küçük’ün ailesinin yanında, Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan olarak atanan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çeşitli temsilciler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



AKM’de anma programı…

Ayrıca, Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

Törene, Dr. Küçük'ün ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, komutanlar katıldı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı anma programı saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı.

Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün konuşmasından sonra, BEAL öğretmenlerinin Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’le yaptığı röportajdan bölümler izlendi.

BEAL öğrencilerinin Fazıl Küçük’ün hayatından kesitlere yer verdiği müzikal gösterinin ardından tören sona erdi.