Dr. Arif Albayrak’ın 4. Kişisel Resim Sergisi açıldı

Tıp doktorluğunun yanı sıra, şiir, müzik, karikatür ve resim gibi birçok sanat dalında da farklı çalışmalar ortaya koyan, eski milletvekili Dr. Arif Albayrak 4. Kişisel Resim Sergisi’ni açtı.

Mağusa Exile Cafe’de açılan Albayrak’ın kendi çizimlerinden oluşan sergi, 1 ay boyunca gezilebilecek.

50 yılı aşkın resim yapan Dr. Arif Albayrak, orijinal eserlerini sergiliyor.