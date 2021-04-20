DP’den üç istifa

Demokrat Parti’den yönetim kademelerindeki üç isim istifa etti.

Demokrat Parti üyesi ve Divan Başkan Yardımcısı Tuğcehan Ören sosyal medyada yaptığı açıklamdaa kendisiyle birlikte Özkan Sadrazam ve Hüseyin Kayışkanat’ın da partiden istifa ettiğini duyurdu.

Tuğcehan açıklamasında, “Malesef halkın refah seviyesinin düştüğü ekonominin yerlerde süründüğü insanların kepenk kapattığı ve iflas ettiği buna bağımlı yalnış siyasi kararların alınıp vesile olunduğu bir hükümet ortaklığı içerisinde bulunmak benim siyasi anlayışıma aykırıdır” ifadelerinde bulundu.

İşte istifa eden Demokrat Parti üyesi ve Divan Başkan Yardımcısı Tuğcehan Ören’in açıklaması:

“Kamu oyuna duyuru .

Yıllardan beri hizmet verdiğim Demorat partiden görevim olan divan başkan yardımcılığından ve üyeliğinden aynı zamanda Akdeniz örgüt başkanı sn Özkan Ozkan Sadrazam ile Karakum örgüt başkanı Hüseyin kayışkanat istifa ettiğimizi bildiririz.

Ben siyasete halkıma hizmet vermek için girdim .

Malesef halkın refah seviyesinin düştüğü ekonominin yerlerde süründüğü insanların kepenk kapattığı ve iflas ettiği buna bağımlı yalnış siyasi kararların alınıp vesile olunduğu bir hükümet ortaklığı içerisinde bulunmak benim siyasi anlayışıma aykırıdır .

Bu neden ile yollarımızı DP ile ayırdığımı bilmenizi isterim.

Sevgi ve saygılarımla.”